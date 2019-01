Globurile de Aur 2019. Cine sunt favoriții din acest an

Sezonul premiilor atribuite de industria cinematografică şi de televiziune de la Hollywood este deschis de cea de-a 76-a ediţie a Globurilor de Aur, duminică seară, la Los Angeles, în cadrul unei gale prezentate de Andy Samberg şi de Sandra Oh.

"Toată lumea este deprimată şi poate că acesta este un bun motiv să mai şi râdem puţin şi să petrecem", a declarat Andy Samberg pentru The Hollywood Reporter.

Producţii care au atras publicul, precum "A Star is Born", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody" şi "Mary Poppins Returns", intră în competiţie...