Globurile de Aur 2018! Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi miniserialul de televiziune "Big Little Lies" au dominat, duminică seară, ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, cu câte patru statuete. Noul film al lui Steven Spielberg "The Post" nu a primit niciun premiu, iar "The Shape of Water", filmul cu cele mai multe nominalizări (7), a trebuit să se mulţumească doar cu două premii.

