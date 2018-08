Robert Glință a terminat pe patru finala europeană la 100 de metri spate, după ce 80 de metri a fost în medalie. “Am plecat prea tare şi finalul nu a fost cel aşteptat”, a recunoscut Robert. Pentru el urmează vacanţă.

Glință a terminat pe locul 4 la 100 de metri spate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: După argintul de la 50 de metri, Glinţă a plecat foarte bine la sută. De pe culoarul şase a întors al doilea, după rusul Kolesnikov. Atacul celuilalt rus, Rylov şi al grecului Christou au venit în ultimii 20 de metri. Robert nu a putut ţine ritmul și a terminat pe patru cu 53.82.

„Pe final a fost problema. Am crezut că pot să duc până la capăt, dar nu am rezistat. Chiar nu am cuvinte, nu citeste mai mult

