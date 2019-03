Trupele The Killers şi The Cure vor concerta la ediţia de anul acesta a Festivalului Glastonbury, Janet Jackson aflându-se, de asemenea, pe afişul evenimentului, potrivit Press Association.

Stormzy a fost anunţat anterior cap de afiş al zilei de vineri din cadrul celebrului festival desfăşurat într-o localitate din comitatul Somerset.

Trupa The Killers va cânta sâmbătă pe Pyramid Stage, principala scenă a festivalului, iar The Cure, duminică.

Janet Jackson va fi, de asemenea, prezentă pe scena festivalului britanic. Un documentar difuzat... citeste mai mult

