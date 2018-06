Cea de-a 56-a editie a Eu­rovision debuteaza in aceasta seara pe scena din Fortuna Arena Dusseldorf, cu prima semifinala a concursului. Trupa romaneasca Hotel FM va evolua joi, in cea de-a doua semifinala. In prima semifinala a Euro­vision evolueaza...

Cronica Romana, 9 Mai 2011