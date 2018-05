GIRO D'ITALIA. Interviu cu Chris Froome, principalul favorit la Turul Italiei: de la Zoncolan la Tom Dumoulin și dopaj

Joi, 03 Mai, 16:52

Britanicul Chris Froome vorbește în exclusivitate pentru Eurosport despre participarea sa la Giro, începând de mâine, la Turul Franței de anul acesta și investigația UCI aflată în desfășurare.

Turul Italiei începe mâine, iar competiție în lungime de 3 săptămâni va fi transmisă în direct de Eurosport; Despre abordarea sa pentru Giro d’Italia 2018 "Gândindu-mă la cum am abordat anul trecut, cred că am participat la Turul Franței fiind destul de odihnit. Nu am fost tocmai în cea mai bună formă intrând în perioada Turului, dar pedalând mi-am intrat în ritm, iar în Vuelta am fost într-o formă chiar mai bună decât în Turul Franței. Sper să am o abordare similară... citeste mai mult