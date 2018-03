"Cred sincer că aceste protocoale se vor desecretiza şi cred că lucrurile nu pot să rămân acoperite la infinit. Din acest motiv nu am renunţat nici acum la a crede lucrurl acesta, în condiţiile în care noi am început demersurile pentru desecretizarea acestor protocoale încă din 2015. Am remarcat un lucru în discursul public din ultima perioadă. Se vorbeşte şi se mută accentul foarte mult pe desecretizarea acestor protocoale, un lucru important, dar se încearcă ruperea lor de hotărârile CSAT. Se spune - şi CSAT a spus public săptămâna trecută -... citeste mai mult

ieri, 23:48 in Social, Vizualizari: 55 , Sursa: Mediafax in