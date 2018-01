Marti, 09 Ianuarie, 20:03

Gigi Becali a dezvăluit că MM Stoica l-a anunțat că există o ofertă de 14 milioane pentru un fotbalist al FCSB-ului. Deși n-a vrut să-i spună numele, patronul FCSB s-a dat de gol și Dennis Man ar fi fotbalistul oferta.

Patronul FCSB nici nu vrea să audă despre o asemenea ofertă, având planuri mai mari pentru Man și pentru Florinel Coman.

"MM mi-a dat două vești bune. Voi nu o să credeți, dar o să vă arăt. Mâine, dacă vreau, vând un jucător pe 14 milioane. Am ofertă, ce, vă mint? Dacă spun că am, am", a zis Gigi Becali la TV... citeste mai mult