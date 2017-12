Joi, 28 Decembrie, 16:10

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec, care nu a marcat niciun gol în Liga în acest sezon.

Becali a dezvăluit că l-a sunat pe atacantul de 26 de ani, i-a cerut să muncească mai mult și să renunțe la calculator pentru a reveni la cea mai bună formă a sa.

"Chiar ieri am vorbit cu Denis șii am tipat la el. Am țipat așa, cu dragoste I-am zis: «Băi, ți-a dat Dumnezeu calitate. Băi, trebuie să fii barbat! Acum o să înceapă o nouă viața pentru tine. Va fi război și antreneaza-te bine!.

Bă, ce naiba? Ești copil? Să arunci calculatorul! Toată lumea zice că... citeste mai mult