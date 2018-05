Cel mai probabil, Becali face referire la meciul de la Iaşi, pierdut de FCSB cu 1-0.

"Eu dacă voiam să nu respect regula, să mă lupt la jocuri, să nu respect regula, mă costa vreo 200.000, eram campion acum. Dar eu am vrut să reespect regula. De ce? Eu luam campionatul şi nu mă calificam în Europa League sau în Champions League. V-am spus şi punct. Mai multe detalii nu dau. Mă costa încă 200.000 şi eram campion acum. Şi n-am vrut. Eu nu fac şi nu mai face lumea d-astea, aşa zic eu. Un cuvânt în plus nu vă dau. Autorităţile de la Iaşi sunt milion la sută corecte şi nu au legătură cu ceea ce am spus, cu...

