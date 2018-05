Curtat de Gigi Becali de luni bune, Adam Nemec tocmai i-a închis uşa în nas patronului de la FCSB. Într-o declaraţie pe care a dat-o în presa din Slovacia, vârful de 32 de ani a spus cu subiect şi predicat că are o ofertă de la vicecampioana României, dar că nu vrea să ajungă sub comanda lui Nicolae Dică. Nemec ştie că nu mai are mult de jucat, de aceea vrea să "împuşte" un ultim contract bănos al carierei.

