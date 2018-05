Vineri, 18 Mai, 10:51

George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, se așteaptă la un arbitraj corect al lui Istvan Kovacs la meciul din ultima etapă dintre CFR Cluj și Viitorul.

"Mă așteptam la aceste delegări. N-avea cine să fie altcineva. Hațegan, la ora asta, nu e în formă. Nu mă deranjează delegarea lui Kovacs la CFR - Viitorul. Omul a demonstrat că merită. Plus că nu-mi aduc amitne ca Istvan Kovacs să fi greșit în acest sezon. Dacă n-a greșit, înseamnă că e în formă. Oricum, nu se mai fac aranjamente.

Nu am acuzat de aranjamente, am spus doar lucruri care s-au întâmplat. S-a spus în presă că dacă s-ar fi arbitrat corect, FCSB ar...