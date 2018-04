Gigi Becali a ajuns joi în jurul orei 11:00 la Cimitirul Bellu să își ia rămas bun de la Ionela Prodan.

”Nu are importanță când mori, când te îmbolnăvești. Are importanță cum mori și dacă ești împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu să o ierte! Pe Anamaria nu a dărâmat-o această veste. Ea se aștepta. Acum mă duc să vobesc și cu Laurențiu. Când știi că omul este bolnav șase luni, un an te obișnuiești cu gândul că va muri și durerea dispare.”, a declarat Gigi Becali.

