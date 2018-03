Gigi Becali își face din nou partid. Latifundiarul a anunțat în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV și cine va candida pe liste.

„Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu mă luminează, voi lua o binecuvântare de la Patriarh. Dacă am rugăciunea părinților, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sun goarna veți veni? Au zis că da!

Eu nu candidez, fetele mele nu candidează... Vasile Geambazi, un nepot de-al meu va candida și îi bate pe toți miniștrii la fundul gol.

O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naționalist și un partid al Bisericii. O să fie partidul... citeste mai mult