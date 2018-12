Gigi Becali a vorbit, într-un interviu exclusiv acordat la România TV, despre credinţă, familie, dragoste, politică. Finanţatorul echipei de fotbal FCSB a menţionat, printre altele că intenţionează la un moment dat să se călugărească. "Eu dau slavă domnului, am ajuns să disprețuiesc materia. E adevărat că sunt om că voi și trăiesc printre oameni. Nu am cum să nu fiu, dacă nu, fac slavă deșartă nu pot să îmi bat joc de ele. Eu, ca să fiu desăvârșit, ce trebuie să fac, să fiu mai drăgăstos, mai milostiv. Eu îi cer lui, Doamne eu nu pot, nu știu dar eu asta vreau, maxim eu vreau. Eu așa am vrut. Lacom am fost în toate. Dar vezi spune... citeste mai mult