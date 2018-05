Nicolae Dică a împlinit miercuri 38 de ani, dar veştile pentru el nu sunt prea bune. Gigi Becali e decis să-l schimbe de pe banca tehnică şi deja l-a contactat pe Mircea Rednic.

"Nu vreau ca lumea să creadă că Mircea Rednic se propune pe la echipe... Şi că Rednic face şi drege. Cred că nu e corect să discutăm acum. De ce să nu aşteptăm două, trei săptămâni, până când se termină campionatul în România, şi după vom vedea ce va fi.

Mai am unele oferte din Belgia. Tot ce vreau să spun acum este că nu are rost să comentez venirea mea la Steaua chiar dacă numele meu există pe listă. Nu are sens să pun presiune, să... citeste mai mult