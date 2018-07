Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, i-a răspuns lui Constantin Budescu, după ce jucătorul spusese că greşelile tactice au dus la pierderea titlului în Liga 1 Betano.

"Am vorbit şi eu cu Budescu, acum. Era în Arabia. Aşa a vrut Dumnezeu, să pierdem campionatul. Am pierdut titlul la un penalty ratat de Gustavo şi la un gol luat cu Iaşi, care avea un om în minus. D-aia am pierdut noi campionatul.

Ce să comentez eu ce a spus Budescu? Ştiu eu ce zice el, dar dacă aşa a vrut antrenorul... Aşa cum a fost, cum n-a... citeste mai mult