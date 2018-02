Victor Piturca, fost antrenor al Stelei, a dezvaluit cati bani a investit Gigi Becali in clubul Steaua pana in 2003, anjul in care a devenit actionar majoritar. Fostul selectioner a prezentat o hotarare a Adunarii Generale a AFC Steaua din 2003 din...

Buna ziua Iasi, 18 Ianuarie 2017