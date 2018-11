Finanţatorul FCSB-ului, Gigi Becali, îşi apără jucătorii după meciul cu Astra de pe Arena Naţională, scor 1-0. Acesta l-a ”înţepat” pe antrenorul oaspeţilor, Gheorghe Mulţescu, şi lasă de înţeles că elevii săi au avut o prestaţie modestă.

”Emoţiile au fost după gol. Până atunci, nu am avut ce să jucăm. Eu nu înţeleg, poate nu sunt specialist pe teme de fotbal, nu înţeleg de ce echipele aste nu joacă aşa până nu iau gol. Eu nu înţeleg ce fac antrenorii ăştia! Nu au jucat nimic în prima repriză, eu aşa am văzut. Pentru că nu jucau ei, ne dădeau o stare de somnolenţă, aşa am văzut eu. Să spună ei, antrenorii: "FCSB îţi dă multe dacă te deschizi de la început"", a spus... citeste mai mult

