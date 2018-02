Luni, 05 Februarie, 12:40

După ce a declarat în repetate rânduri că este interesat de Alexandru Băluță și Giedrius Arlauskis, Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că cei doi jucători au fost propuși la FCSB.

"Vreau să dau un răspuns Dan Petrescu și pentru toată lumea. Niciodată, dar niciodată, repet, niciodată nu am făcut aluzie la un jucător daca el nu a fost propus de impresar sau tată, care să spună că jucătorul vrea să vină la Steaua.

Nu dau nume, dar nici de Arlauskis și nici de Băluță nu am vorbit de nebun, de capul meu. Eu, Becali, nu am vorbit niciodată despre un... citeste mai mult

