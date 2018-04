Duminica, 29 Aprilie, 23:01

Gigi Becali a explicat cum a trăit meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, și spune că FCSB e aproape campioană.

"Am avut emoții mari până a marcat CFR, apoi am spus asta e. Apoi m-am rugat la Maica Domnului să obținem măcar un egal. Am zis că poate nu merit, dar Maica Domnului mi-a dat egalul. Un gol care face cât un campionat. Avem meciul direct cu ei, golaverajul", a declarat Gigi Becali.

"Sunt mulțumit de jocul echipei din prima repriză. În a doua repriză CFR a avut un plus. În prima parte trebuia să marcăm. Budescu și Gnohere n-au fost în