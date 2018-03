Miercuri, 28 Martie, 22:46

Gigi Becali a vorbit despre ratarea calificării reprezentativei U19 la Campionatul European și consideră că Olimpiu Moruțan, principalul vinovat, are un viitor măreț.

"Prima dată am spus că e imposibil să ratăm calificarea. Domnule, dădeau cu ele în tribnună, n-aveau cum să ne marcheze. Noi îi băteam și în 10 pe ăștia. Trebuia să jucăm. Noi ne-am panicat, am intrat în degringoladă. A dat cu ele în tribună, la întâmplare.

Noi aveam 0-0 și Ucraina nu voia să treacă centrul...

acum 52 min. in Sport, Vizualizari: 85 , Sursa: Gazeta Sporturilor in