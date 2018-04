Sambata, 14 Aprilie, 11:42

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre războiul cu Armata pentru marca Steaua și este sigur că pe 9 mai va câștiga definitiv procesul.

"Echipa aceasta nu are treabă cu Armata, care a predat echipa unei societăţi comerciale non-profit. Acea societate a luat de la mine 9 milioane de euro împrumut. După care eu, Gigi Becali, am plătit două milioane dolari datorii pentru nocturnă şi tribuna oficială. Am plătit datoriile Armatei, ale CSA-ului. Ei au acceptat să plătesc eu. Am plătit datoriile și acum, după 15 ani, Armata spune că am păcălit-o.

CSA a predat echipa către Viorel Păunescu. Nu poate zice... citeste mai mult