FCSB - CSU Craiova 2-0. Gigi Becali a fost extrem de exuberant după victoria obţinută în faţa oltenilor. Patronul roş-albaştrilor e extrem de mulţumit pentru faptul că adversarii nu i-au dat nicio clipă emoţii, victoria venind în mod firesc. În plus, latifundiarul a ţinut să îl felicite pe Dică, antrenor a cărui soartă depinde de cucerirea titlului.

"A fost asa cum credeam! Craiova e echipa valoroasa, paseaza bine, joaca frumos, dar nu are puterea sa ne invinga. Nu au avut puterea sa ne dea gol.

Noi, pe langa faptul ca am batut cu 2-0, am avut si alte ocazii. A fost diferenta de gabarit.

Inca nu e ceea ce-mi doresc eu, pentru ca eu la 2-0 vreau mai multa posesie, dar e...