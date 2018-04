Miercuri, 25 Aprilie, 12:09

Gigi Becali a vorbit despre nepotul său, Vasile Geambazi, 36 de ani, cel care acum conduce clubul FCSB și l-a lăudat pe acesta.

"Nu mai vorbesc nimic cu Dică. Vorbește Vasi, că el e patronul. Nu mă mai interesează nimic pentru că nu eu sunt conducător sau oficial. O să-l cunoașteți pe Vasi încet-încet! Nu vrea să iasă încă în față, dar el își face treaba. El a făcut Academia, care arată ca una de top din Europa. Eu tot vedeam că dispar bani din conturile clubului. După aceea am mers și am văzut ce a făcut la Academie și i-am cerut scuze.

Vasi e tânăr, deștept, are două facultăți și cunoaște legea. Îl cunosc foarte bine. Eu am mai mulți nepoți, dar... citeste mai mult

acum 43 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Gazeta Sporturilor in