"Nu avem valoare! 10 jucători, niciunul nu are valoare, nu e bărbat. Tănase simulează, Budescu nu putea să facă o preluare. Teixeira e singurul fotbalist din echipă.

CFR nu are valoare, dar are războinici în teren. Eram mulțumit și cu 0-0. Mai erau două meciuri. Nu am niciun fotbalist adevărat în teren. Nu poți să te duci în Liga Campionilor cu asemenea fotbaliști.

Man, nimic! Toată lumea avea frică. Pe Pintilii de ce l-au băgat dacă i-a fost rău cu două ore înainte de meci. Antrenor fricos, jucători fricoși. Au tremurat chiloții pe ei", a zis Gigi Becali la TV Digi Sport.

