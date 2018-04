FCSB a învins-o pe Poli Iaşi, scor 1-0, după golul de senzaţie marcat de Constantin Budescu. La finalul meciului, Gigi Becali s-a declarat nemulţumit de jocul FCSB-ului, chiar dacă echipa a ajuns pe primul loc.

"Nici nu mă mai gândesc la rezultat. Sunt atât de amărat. Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. O să spuneți că nu sunt consecvent. Eu când spun că am jucători valoroși, spun că așa i-am luat. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe ei.

Florinel Coman are mingea la el, pe contraatac 4 contra 2, și o pierde. Era să luăm și gol. Nu am cum să fiu bucurus. Are dreptate... citeste mai mult