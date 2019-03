Gigi Becali a vorbit despre noul transfer al FCSB. Finanţatorul a avut o discuţie decisivă cu fundaşul Claudiu Belu, jucătorul de 25 de ani urmând să evolueze în roşu şi albastru în Liga 1 Betano.

"Belu are pantalonii, aşa, lăsaţi şi nu-şi strânage şireturile. Nici nu ştiu cum merge! Dar, e rezolvat transferul, gata. El termină cu Astra şi din vară e la noi. Am semnat mai demult...", a spus Gigi Becali la Pro X.

Apoi, a dezvăluit că a avut o discuţie hotărâtoare cu noua achiziţie. "Nu mai fumează şi nu mai are treabă cu cluburile şi cu femeile, că umbla cu mai multe. Acum are doar una. L-am băgat în şedintă şi am discutat. I-am zis:... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 12 , Sursa: Pro Sport in