Miercuri, 28 Martie, 11:46

FCSB i-a împrumutat în iarnă la FC Voluntari pe Marian Pleașcă (28 de ani) și Daniel Benzar (20 de ani), jucători care l-au impresionat pe antrenorul Claudiu Niculescu.

Dan Leasă, managerul ilfovenilor, spune că are intenții să-i țină în continuare pe cei doi la formația din play-out.

"Consider că am făcut două transferuri importante, pentru că ambii fotbalişti veniţi de la Steaua s-au descurcat foarte bine, iar pe noi ne-au mulţumit evoluţiile lor.Daniel Benzar este un fotbalist de mare viitor, iar experienţa lui Marian Pleaşcă şi-a spus cuvântul aici la noi la echipă.

O să discutăm în vară cu Gigi Becali să vedem dacă putem să obţinem de la dânsul

