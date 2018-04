FCSB - CFR Cluj 1-1. Gigi Becali a declarat la sfârșitul partidei că echipa antrenată de Nicolae Dică are prima șansă la câștigarea campionatului.

“Am avut emoţii mari până au marcat ei golul, după ce au marcat am zis asta e. E fotbal, ce să mai. Apoi am avut gânduri, am avut gânduri, am zis că poate nu mă lasă Maica Domnului, m-am rugat la sfinţi. Măcar un egal să fie şi m-a ascultat şi mi-a dat. Astăzi nu mai credeam. Am zis poate nu merit”, a spus Gigi Becali.

“Am egalat cu un gol cât un campionat. Încă nu e terminat, avem golaveraj +5 peste ei, nu au cum să dea cu... citeste mai mult

