Miercuri, 28 Februarie, 18:50

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre problemele de la Sibiu, unde meciul echipei sale a fost întârziat cu o oră și are mari șanse să fie amânat pentru mâine.

"Pot să fac ceva? Stau 24 de ore și gata. E bătaie de joc. Nu știu ce să mai zic. Ce mare lucru era dacă se amâna? Păi s-au amânat Ligile 2, 3, chiar și Liga 1. Numai la noi nu se poate. La Craiova s-a putut. Ce rost are să mă enervez?

Nu mai contează. Nu am ce motive să accept. Dușmănia omului (n.r... citeste mai mult