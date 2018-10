Gigi Becali a afirmat după eşecul FCSB-ului cu echipa lui Dorinel Munteanu, Concordia Chiajna, 0-1, în Liga 1 Betano, că nu va mai transfera niciun jucător. Totuşi, roş-albaştrii au mare nevoie de întăriri în apărare, iar Ilie Dumitrescu a întărit varianta.

"Va lua cu siguranţă un fundaş central, nu am niciun dubiu. El a spus la nervi că nu mai transferă pe nimeni, dar cu siguranţă va aduce pe cineva în centrul apărării, sunt convins de asta", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport. În acest moment, Dică are un singur fundaş central apt, pe Planic, Bălaşa fiind accidentat, iar Momcilovic, profilat ca fundaş central, deşi juca pe flancul stâng, are din nou probleme medicale.... citeste mai mult