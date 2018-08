Dennis Man are evoluții tot mai bune în tricoul celor de la FCSB, iar interesul pentru puștiul de 19 ani din lotul vicecampioanei României crește de la o săptămâna la alta. După ce AS Roma oferise 10 milioane de Euro pentru Man în debutul anului, acum omul de gol al FCSB are o altă ofertă uriașă pe numele său.

În viitorul apropiat, Dennis Man ar putea deveni cel mai scump jucător care pleacă din Liga 1. Recordul este deţinut în prezent de Nicolae Stanciu, jucător pe care FCSB l-a vândut la Anderlecht în 2016 pentru 9,8 milioane de euro, bonusuri incluse.

Gigi Becali a dezvăluit azi că a primit 14 milioane de euro pentru tânărul de 19 ani pe care l-a... citeste mai mult

