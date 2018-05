Marti, 22 Mai, 19:50

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu Nicolae Dică. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că antrenorul va rămâne doar dacă acesta nu va pune alte condiții atunci când va renegocia înțelegerea.

"Hotărârea am luat-o azi. Dică rămâne la noi. Am altă gândire, alt mod de viață. Nu mai vreau să mâhnesc oameni. De la Steaua va pleca doar dacă va merge la mai bine. Nu vreau să mai fac neplăceri la oameni.

Va pleca la anul la arabi dacă va lua titlul. Am stat și m-am gândit mult și cred că e mult mai valoroasă chestiunea sentimentală în fața celei materiale în fața lui... citeste mai mult