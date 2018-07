FCSB atacă noul sezon cu un sistem schimbat. Va evolua în 4-3-3, formulă testată în perioada de pregătire şi care a dat roade. Antrenorul Nicolae Dică i-a explicat finanţatorului Gigi Becali cum va arăta echipa, iar acesta a făcut totul public.

"Daca jucăm in 4-3-3, nu că i-am cerut explicaţii, pe cuvânt, dar am vorbit cu Dică şi mi-a spus că acolo, la mijloc, are nevoie de un fotbalist agresiv precum Pintilii şi că Nedelcu va evolua ca fundaş central. El mi-a mai zis că Qaka nu se acomodează ca inter... citeste mai mult