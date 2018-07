Oficial Marius Băgăcean e omul care a cumpărat CFR Cluj, echipa campioană a Ligii 1 Betano, de la Paszkany. Apoi, s-a flat că în spatele acestuia ar fi omul de afaceri Ion Varga. Acum, însă, Gigi Becali a venit cu o altă variantă.



"De unde să aibă Neluţu Varga (n.red. - Ion Varga) bani de fotbal? Neamţul ală are nişte afaceri acolo. Neluţu Varga l-a ajutat, e partener. Ce, are Neluţu Varga 10 milioane? Copil ală e angajat la club. Are salariu acolo, 10.000 de euro pe lună, nu ştiu cât. Eu aşa am aflat, că finanţatorul CFR-ului e un neamţ care vrea să-şi păstreze anonimatul. Neamţul dă bani, Neluţu l-a ajutat să facă nişte... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in