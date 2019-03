Gigi Becali a avut de executat o pedeapsă de trei ani şi şase luni, după ce a fost condamnat, în 20 mai 2013, la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării şi a primit ulterior un spor de şase luni, după alte două condamnări, în dosarul "Valiza" şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina. Acum finanţatorul FCSB a dezvăluit că a donat sume mari de bani din momentul în care a fost eliberat.

"Voi nu ştiţi, dar după ce am ieşit din puşcărie am donat sume uriaşe de bani. Foarte, foarte mulţi bani. 50-60 de milioane de euro am donat după ce am ieşit din închisoare. Şi nu o să mă opresc", a... citeste mai mult

