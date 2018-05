Duminica, 20 Mai, 22:59

Gigi Becali a anunțat la finalul acestui sezon câștigat de CFR Cluj că-și dorește să-l transfer în această vară pe Anatole Abang de la Astra.

"Am fost lacom și l-am pus căpitan pe Alibec. Am zis că poate ne scoatem banii pe el și de-aia am tras de el. Alibec a uitat fotbalul. Îl compari pe Abang cu Alibec sau cu Gnohere? Trebuie să întărim echipa cu jucători care au forță. Vreau să-i iau pe Abang, Omrani și pe Matei de la Astra. Îl iert pe Abang, e cleptoman, dar pe mine mă interesează că joacă fotbal și ați văzut ce bine își face crucea. E ortodox! Pe Abang și Omrani îi iau sigur", a declarat Gigi