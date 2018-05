Deşi l-a jignit pe Hagi în trecut, atunci când l-a avut antrenor, iar după încherea sezonului trecut şi-a supărat iar naşul, mergând la TAS, Gigi Becali crede că Regele şi Viitorul vor da totul în ultima etapă.

„Am mare încredere în Viitorul, pentru că Viitorul are două obiective. Unul, material, 200.000 în plus pentru locul 3, pentru că acum sunt pe locul 3 şi rămân pe locul 3 dacă câştigă meciul. Mai are unul mai important, sportiv. Ei nu mai joacă turul 1, de pe locul trei joacă direct turul 2 în Europa League. Eu zic că e un mare interes pentru Viitorul, acum. Acum s-a sucit, presiunea e pe ei (n.r. - CFR Cluj),

