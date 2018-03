Gigantul Nike este cheia transferului lui Neymar la Real Madrid

Motivele ar fi, se pare, nivelul campionatului francez, mult sub cel spaniol, precum si conflictul cu fanii parizieni iscat in urma faptului ca fostul jucator al Barcelonei nu l-a lasat pe Edinson Cavani sa execute un penalty in meciul cu Dijon, in urma caruia emblematicul jucator al liderului din Ligue 1 ar fi devenit golgeterul all-time al acestui club, la care activeaza din 2013. Ca urmare, Neymar a fost fluierat copios la finalul meciului pentru comportamentul sau, fiind singurul care nu a aplaudat suporterii.

