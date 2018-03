Compania industrială germană ThyssenKrupp a anunţat deschiderea unei noi fabrici de componente auto în Ungaria, potrivit just-auto.com. Noua fabrică a fost construită în Jaszfenyszaru, la aproximativ 70 de km est de Budapesta.

ThyssenKrupp a investit aproximativ 100 milioane de euro în construirea noii fabrici, iar odată cu lansarea producţiei acesteia vor fi create până la 500 de noi locuri de muncă în următoarele luni, potrivit oficialilor companiei. ThyssenKrupp are în prezent aproximativ 1.100 de angajaţi în industria auto din Ungaria.

