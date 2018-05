Compania are deschise şi poziţii pentru specialişti IT, care să susţină dezvoltarea tehnică a produselor.

Schaeffler România, subsidiara locală a grupului german Schaeffler, are disponibile peste 400 de locuri de muncă pentru centrul din localitatea Cristian, la 13 km de municipiul Braşov. Schaeffler caută pentru locaţia din Cristian rectificatori, strungari, frezori, ingineri, team leaderi, planificatori calitate, controlori sau achizitori.

