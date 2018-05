Gigantul chinez ZTE si-a inchis principalele activitati

Aflat sub sanctiuni americane, ce-i interzic sa cumpere componente electronice din SUA, gigantul chinez al telecomunicatiilor ZTE isi suspenda principalele activitati, un dosar care alimenteaza divergentele comerciale dintre Beijing si Washington.



Varf de lance in dezvoltarea infrastructurilor 5G in China, ZTE este puternic dependent, pentru telefoanele sale mobile, de tehnologii americane, precum cipuri si sistemul de operare Android. Prin urmare, supravietuirea companiei este amenintata de embargoul impus de SUA.... citeste mai mult