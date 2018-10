Sears Holding a cerut astăzi unui tribunal din New York să fie plasat sub protecţia capitolului 11 din Legea falimentului, ceea ce pune sub semnul îndoielii viitorul retailerului care a dominat odinioară piaţa mall-urilor din SUA, dar nu a reuşit să se adapteze la cumpărăturile online, scrie Agerpres.

Conform documentului prezentat la Tribunal, activele sunt estimate la 6,9 miliarde dolari şi datoriile la 11,3 miliarde de dolari. Plasarea sub protecţia Legii falimentului pentru reorganizarea datoriilor operatorului lanţurilor de magazine Kmart şi Sears vine după un deceniu de scăderi ale veniturilor şi închiderea a sute de magazine, pe fondul... citeste mai mult

azi, 09:46 in Externe, Vizualizari: 70 , Sursa: Bursa in