Marile companii din domeniul tehnologiei informaţionale au început să conştientizeze problema dependenţei clienţilor de produse precum aplicaţiile smartphone şi vor să ajungă la un echilibru între responsabilităţi şi venituri, comentează FT, evidenţiind necesitatea modificării modelului de afaceri.

La fel ca mulţi deţinători de iPhone, Tim se teme că petrece mult timp uitându-se la dispozitivul dreptunghiular strălucitor din buzunar. "Trebuie să vă spun: am crezut că voi fi destul de disciplinat, dar m-am înşelat. Când am verificat datele, am descoperit că petrec pe smartphone mult mai mult... citeste mai mult

acum 22 min. in IT&C, Vizualizari: 31 , Sursa: Ziarul Financiar in