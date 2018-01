Luni, 01 Ianuarie, 20:14

Gică Popescu nu mai are tragere de inimă să revină în fotbal după ce în 2014 a fost condamnat la închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor.

"Toţi mă întrebaţi asta...ce să fac în fotbal? Ce să fac? Să merg să conduc un club ? Deocamdată, nu e momentul să revin. Am spus, am zile când îmi lipseşte foarte mult fotbalul, în special când merg la meciuri cu legendele Barcelonei.

Îmbrac din nou tricoul de joc, îmi pun ghetele, e un sentinemt aparte. Îmi lipseşte fenomenul, dar privesc din exteriior, nu am găsit un proiect să mă...