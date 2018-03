"Am rămas stupefiat când am auzit vestea. Ştiam că este bolnav, dar speram să nu plece atât de repede dintre noi. Nea Nae Tilihoi a fost unul dintre oamenii care mi-au marcat pozitiv cariera. El m-a învătat să sar la cap, mereu îmi spunea «Ţărane, bagă săbiuţa când sari la cap». Voia să folosesc cotul înainte pentru a mă proteja.

Am jucat cu el în centrul defensivei la Craiova în 1986, după ce Costică Ştefănescu a plecat la Braşov. Pe teren era un adevărat câine, dar în afara lui a fost un om deosebit, de mare caracter. Era printre cei care ne încurajau mereu pe noi,... citeste mai mult

