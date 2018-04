Sambata, 14 Aprilie, 12:07

Gică Popescu a vorbit despre posibilitatea ca Adrian Mutu să o preia pe FC Voluntari și i-a dat un sfat "Briliantului".

"Eu zic că ar fi mai bine să înceapă la un club de Liga a 2-a. E presiunea mai mică. La un club din Liga 1 nu are nimeni răbdare. Există vreo echipă din prima ligă care să spună «3 ani nu te schimbă nimeni»? Cred că ar trebui să stea un an la Liga a 2-a.

El are nevoie de timp. Este la început de drum și poate face greșeli. Este riscant. Dar nu știu ce vrea. Dacă își dorește să fie antrenor în Liga 1, înseamnă că o... citeste mai mult