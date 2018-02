Gică Popescu că Gică Hagi ar putea pleca din România la finalul sezonului. "Baciul" crede în intenţiile "Regelui" de a pleca din România şi anunţat că ar putea pleca împreună, urmând să se implice împreună într-un proiect. Chiar dacă Hagi va pleca, Popescu e convins că Academia nu va avea de suferit deoarece "Regele" o va lăsa pe mâini bune.

"Îl cred, îl cred foarte tare. El ar fi putut pleca în fiecare an. Am fi putut pleca împreună, dar nu am făcut-o pentru că el a vrut să rămână aici. Poate să antreneze la un nivel foarte înalt, a avut proiecte puse pe masă, dar ţine foarte mult... citeste mai mult

