Vineri, 02 Februarie, 22:40

Gică Hagi a aliniat în meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, un prim "11" cu o medie de vârstă de 21,7 ani, însă spune că echipa sa nu a resimțit nicio presiune.

"Important e că echipa a făcut un meci foarte bun, meritam să câștigăm. Am dominat Astra și am arătat un fotbal foarte bun. Din păcate pentru noi n-a venit golul, deși am avut ocazii. Puteam să câștigăm, dar asta e. În teren a fost o echipă care a jucat fotbal, cu un mijlocaș central născut în 1999. Am început meciul cu o greșeală foarte mare, dar apoi echipa a reacționat... citeste mai mult